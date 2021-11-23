Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz."
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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