Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve...

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri öksüz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu "Ey Sevgili" şiiri öksüz kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla...

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title