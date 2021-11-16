Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük mütefekkir, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç'un vefatını derin teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum"
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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