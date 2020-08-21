Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu müjdeli haberi Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki ofisinde açıkladı. İşte Erdoğan'ın gündem yaratan açıklamaları...

Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir. Doğu Akdeniz'deki oyunların arkasında enerji kaynaklarının paylaşımı vardır.

'MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASINI YENİ BAŞTAN BELİRLEDİK'

-Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün, birileri doğruda petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumda Libya'da da karşılaştık. Birileri petrol sahalarının dibinde bitivermiştir. Enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Hep önce insan dedik. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik.







-Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.







'320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK'

-Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor.







-Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.







'2023 YILINDA KULLANIMA SUNULACAK'

-Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.







-Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Cari açığımızın en büyük sebebi hep enerji olmuştur. Bu konuda nisbi bir denge sağlasak da ciddi bir ithalatçı durumundayız. Daha çok arama yapıp ihracatçı durumuna gelene kadar bize durmak yok. Kimseye hakkımızı yedirmeden hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Karşımızı dikilenlerin hepsi haklı olduğumuzu biliyor.

Kaynak: Snob Magazin