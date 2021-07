CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAMAYA, VATAN TOPRAKLARININ HER KARIŞINA ESER VE HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biz Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Toplu açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'u bir kez daha yaşamaya, Erzurumlularla bir kez daha yüz yüze hasbihal etmeye geldiklerini belirterek, "Her ne kadar bu aziz şehre arzu ettiğimiz kadar sık gelemiyor olsak da, gözümüz ve gönlümüz hep buradadır" ifadesini kullandı. Erzurum'un köylerinde, yaylalarında hayvancılık yapan ve kuraklık sebebiyle yem sıkıntısı çeken kardeşlerinin sıkıntılarını gidermenin gayreti içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Medeniyetler şehri Erzurum'u eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, sanayide, ticarette, kültürde, sanatta, sporda, velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum bu ülkenin bendidir bendi, bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa, Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Erzurum sancılıysa, hepimiz tehlike ve tehdit altındayız demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz. "

"BİZ BU ÜLKEYİ TÜM RENKLERİYLE SEVİYORUZ"

Bugüne kadar Erzurum'un hep kendilerinin yanında yer aldığını ve kendilerinin de son nefeslerine kadar Erzurum'la birlikte yol yürümeyi, Erzurum'a hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar sorumluluğunu üstlendikleri günden beri ne yaptılarsa millet için ve milletle birlikte yaptıklarını vurguladı. Tek muhataplarının 81 ildeki her bir hane ve 84 milyon insanın her biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Çünkü biz bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. "

BAŞKAN SEKMEN: "AK YATIRIMLARLA ERZURUM ZİRVEYE KOŞUYOR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "AK yatırımlarla Erzurum zirveye koşuyor" dedi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Hacı Bayram Veli Hazretleri 'İnsan; şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini de inşa eder' diyerek tarihe not düşmüştür. Bizler, 1994'te İstanbul'u yeniden inşa eden, medeniyet ve tarih kentini Avrupa şehrine dönüştüren Cumhurbaşkanımızın hedef ve ilkelerini şiar edinerek bu günlere gelmeye çalıştık. İstanbul'un kendi küllerinden doğmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızın atılım ve hamlelerini, yerel yönetimde bir manifesto olarak telakki ettik. 'Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünüz yerel yönetimde de bizlere her daim ilham kaynağı oldu. Bugün eğer ülkemiz dünyanın sayılı devletleri arasında yer alıyorsa, bugün Türkiye'nin lider şehirleri Avrupa'nın kentleriyle yarışabiliyorsa, bugün Türkiye artık kendi silahını, kendi İHA ve SİHA'sını kendisi üretebiliyorsa, bugün Türkiye, Orta Doğu'nun en önemli güç merkeziyse

bugün eğer çağa meydan okuyan devletlerin karşısında "Dünya beşten büyüktür" diyebiliyorsak bu başarı Ümmet-i Muhammed'in hakkını Dünya kürsüsünde savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesindedir. "

DEV ESERLERLE DADAŞLAR DİYARININ ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Başkan Mehmet Sekmen, kentte hayat bulan dev eserlerle şehrin çehresinin değiştiğini vurguladı. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Tekstilkent, Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, Kültür Yolu, Metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri,

Güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, Cami onarımı ve taziye evleri, Gölet ve Sulama Tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı,

kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler,

Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, araç filoları, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri, Doğu'nun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, binlerce okulun bakım ve onarımı, fidan üretim merkezleri, mobil ve modüler mezbahalar, modern cenaze hizmetleri ve daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla, bu güzel şehri her alanda gelişmiş ve kalkınmış bir metropol kent hüviyetine kavuşturmaya çalıştık. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. İnsanı merkeze alan bir anlayış içerisinde sizlerin dua ve desteğiyle Erzurum'u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz. Gayret bizden, Tevfik Yüce Allah'tan…" Konuşmaların ardından toplam maliyeti 9. 5 milyar TL olan tesislerin açılışı yapıldı.

