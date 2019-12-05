Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi.
05.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi. - LONDRA
Kaynak: İHA