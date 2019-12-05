05.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte son iki yıl içerisinde çok ciddi operasyonlara imza attık. Tabi şehitlerimiz de var. Ama böyle bir mücadelenin sebep-netice ilişkisinde bu şehitler olacaktır" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA