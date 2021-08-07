Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksör ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı'na madalya sözü veren Busenaz Sürmeneli'ye Erdoğan ailesinden tebrik
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

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