Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksörümüz ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı