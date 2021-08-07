Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksörümüz ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Akalın Haluk Levent
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:20:06. #1.16#

title