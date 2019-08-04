Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesimi BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı.

04.08.2019 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesimi BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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