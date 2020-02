Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı

08.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer sor tesislerimizde de başlatıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı. Programa aynı zamanda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Mili takım teknik direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve Türk sporunun sembol tesislerinden biri olan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonlarını bugün hizmete açıyoruz. Bu vesileyle spor dünyasına üstün hizmetlerde bulunan ve güzide tesisimize adı verilen merhum Burhan Felek'i rahmetle yad ediyorum. Esasen burası İstanbulumuzun en köklü spor tesislerimde biridir. Hizmete girdiği günden bu yana 500'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyonu ev sahipliği yapmış bir tesiste nice sporcu yetişmiştir. Biz de futbol oynadığımız dönemlerde burada maçlara çıkıyorduk. Tesisimizin her bakımdan günün ihtiyaçlarına göre inşa edilerek sporcularımızın hizmetine sunulmuş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.



Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti, bugün itibariyle 56'ya çıkmış durumda. Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonlarımız yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü imkana da kavuştu. Tesisimizde uluslararası atletizm federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunuyor. Bunların yanı sıra tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, 1800 metrekare kapalı alana sahip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondisyon salonları, engelli atletizm sporcuları salonu, rehabilitasyon merkezi, karate, tekvando, judo, temel jimnastik, pilates ve masa tenisi salonları da mevcuttur" dedi.



"Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcuların dinlenebileceği bir kitap kahve mekanı ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da tesisimizde yer alıyor. Şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabilecekler. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz.



Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istisnasız her şehrinin stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bu güne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9 buçuk katrilyon liradır eski rakamla. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık kadını ve erkeğiyle tüm vatandaşlarımız ve sporcularımız kayak yapabiliyor" dedi.



"Uluslararası müsabakalarda kazandığımız madalya sayısındaki büyük artış yüzümüzü ağartıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını devamında, "Tesislerimizin kalitesi spor turizminin artmasının ve ciddi bir ekonomik kaynak haline dönüşmesini sağladı. Tesisleşme hamlesiyle Türkiye her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen bir ülke haline geldi. Yaptığımız yatırımlar ve inşa ettiğimiz tesisler sayesinde lisanslı ve faal sporcu sayımızda da patlama yaşıyoruz. Bugün ülkemizde 9.5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunuyor. Sadece okullarımızın düzenlediği spor faaliyetlerine katlan gençlerin sayısı yaklaşık 2.5 milyona ulaştı. Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazandığımız madalya sayısındaki büyük artış yüzümüzü ağartıyor. Bu başarılar tesadüfi değil çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisidir.



Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız.



Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde 100'de 100 bursla eğitim öğretim görme hakkına kavuşuyor.



İlkokul 3. sınıf öğrencilerimize uygulanan sportif taramalar sonucunda hangi evladımız hangi branşa uygun ise oraya yönlendiriliyor. Geçtiğimiz dönemde 802 bin gencimiz, bu taramadan geçti.



Biz spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini ilçelerini mahallelerini tesislerle donatarak sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.



"Ülkemizin 4 bir köşesinde uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz"



Başlatılan yeni kampanya hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir kampanya başlatıyoruz. Ülkemizin 4 bir köşesinde uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak. Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa Euro Lig'in en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" dedi.



"Yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz kapsamında 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz. Gençlik Spor Bakanlığımızın en önemli adımı ve kararı bu. Şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. İlave olarak bin 18 mahalle tipi sahamızın yapımı da sürüyor. İstanbulumuzun her ilçesini yüzme havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla donatmaya devam edeceğiz. Halen 22 ilimizde faaliyetlerine devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde 96'sı gündüzlü ve 439'u yatılı olmak üzere toplam bin 135 sporcumuz bulunuyor. Buralarda yetişen sporcularımız dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ediyor.



81 ilimizde 327 gençlik merkezimiz faaliyet gösteriyor. Buralarda gençlerimizle birlikte geleceğimiz için hayaller kuruyor birlikte düşünüyor, birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve üretiyoruz.



Bu merkezlerin ülkemizin her köşesinde ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıldan itibaren okullarda üniversitelerde ve yurtlarda genç ofis kurmaya başladık. Gençlik merkezi faaliyetlerine katılmak isteyen ama ulaşım sıkıntısı çeken öğrencilerimiz, kendi okullarındaki genç ofisler aracılığıyla istedikleri faaliyetten istifade edebiliyorlar. Şu ana kadar 60 genç ofisimiz hizmete açıldı. İnşallah yakında bunları tüm üniversitelerimize yaygınlaştıracağız. Gençlerimize bir başka önemli hizmetimiz de gençlik kaplarıdır. Her yıl on binlerce gencimizin ulaşım konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayarak kamp tesislerimizde ağırlıyoruz. Halen faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerin sayısı 124 bini geçti" dedi.



"Geçtiğimiz yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli bin bir projesine 17.5 milyon lira maddi destek verdik"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgeye giden gönüllü gençlerimiz orada binlerce vatandaşımızın hayatına dokundu. Bu hayırlı faaliyete katılarak örnek davranış ortaya koyan gençlerimizin her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin bütün gençlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet ediyorum.



Her yıl 'fikir sizden destek bizden' sloganıyla proje destek çağrısına çıkıyor, on binlerce gencimizin hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli bin bir projesine 17.5 milyon lira maddi destek verdik. Gençlerin hayallerine omuz vermeye, yollarını açmaya, fikirlerini hayata geçirmeleri yolunda onlara destek sağlamaya devam edeceğiz.



Üniversite sayısını 76'dan 250'ye, üniversite öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. Hayallerini gerçekleştirmek için üniversiteye giden gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adeta bir yurt inşa etme seferberliği başlattık. Yükseköğrenim yurtlarının sayısını 11,3 katrilyon liralık yatırımla 190'dan 775'e, yatak kapasitesini ise standartları yükseltilmiş olarak 182 binden 678 bine taşıdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu.



Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik. İlave olarak yurtlarımızda kalan gençlerimize 2019 yılında, içerisinde 1.5 katrilyon liraya yakın beslenme yardımında bulunduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA