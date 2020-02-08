Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı.
08.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı.
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Kaynak: AA