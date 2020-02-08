Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı.

08.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara top dağıtması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pisti'nin açılışını yaptı.

(6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılışını yaptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler