Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.

21.09.2019 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum."

Kaynak: AA
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