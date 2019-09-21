Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.
21.09.2019 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burasını (TEKNOFEST) gençlerimiz başta olmak, milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum."
Kaynak: AA