Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır" dedi.

Erdoğan, Tank Palet fabrikasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim TSK'nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Katar, Katar diyorlar ya. Katar yüzde 49 finansal ortaktır. Yüzde 51 Türk ortaktır. Herkes bu fabrikanın satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan, sabah yalan" dedi.

Katar'ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine sınavsız alındığı iddiasıyla ilgili olarak Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenciyi sınavsız aldık ispat et. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat edemezsen namertsin. Yok böyle bir şey. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var" dedi.

Erdoğan, "Her kim ordumuza ülkemize iftira atıyorsa, bilin ki millet düşmanıdır. CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Bunlarda Allah korkusu, kuldan utanma olmadığını gibi yargı kararlarına da saygı yoktur. Aynı yalanları tekrarlayıp duruyorlar. 2023 seçimlerinde de milletimiz bu yalancıları sandığı gömüp cevap verecektir. 6 ay sonra seçim var biz geliyoruz diyor. Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli. Haziran 2023. Siyaset dürüstlük ister" dedi. - SAKARYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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