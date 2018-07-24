Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Uluslararası Yatırımcıları, Ülkemizdeki Yatırımcıları, Tüm Finans...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Uluslararası Yatırımcıları, Ülkemizdeki Yatırımcıları, Tüm Finans...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır."

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