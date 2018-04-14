Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Tüm Dünyaya Sesleniyorum, Gelin Kimyasalıyla, Konvansiyoneliyle...
- Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan ilçe kongresine katılarak konuşma yaptı.
- Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan ilçe kongresine katılarak konuşma yaptı.