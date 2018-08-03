Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altı dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, gelin bunları TL'ye çevirin. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun"

-"Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız. Çok önemli bir stratejik durum da boğazda yaşadıklarımızdır"

-"Seçim vaadimiz olan Millet Bahçeleri'ne geliyorum. Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına ve 22'sinin proje çalışmalarına başlıyoruz"

-"En önemlisi malum Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmamızı başlatacağız. En kısa zamanda Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı olacak"

-"100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve iş yerinin de temelini atıyoruz. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz"

-"Türkiye'nin terör örgütleriyle yurtdışında yürüttüğü mücadele diplomatik boyutu ile de kesintisiz devam ediyor. Bu dönemde PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak"

-"Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, yeniden faaliyete geçiyoruz"

-"NATO'nun Irak'taki misyonuna da bir komutan yardımcısı atanıyor. İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin yalnız değilsin"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıkladı.