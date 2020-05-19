Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.
19.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz."
Kaynak: AA