Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz." Kaynak: AA