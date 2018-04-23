Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun Ötesinde Senin 15 Milletvekilin Partinden Ayrılıyor, Sözde İyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."