Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez."

Kaynak: AA
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