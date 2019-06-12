Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez."
Kaynak: AA
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