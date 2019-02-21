Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Heybesinde Saman Bile Yok"

- AK Parti Manisa mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

(5)

Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak."

Erdoğan: "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var."

Kaynak: AA