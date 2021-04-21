Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın...
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın gayreti içindeydiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın gayreti içindeydiler. Kim onlar? CHP'nin ceddi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a tepki
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:16:31. #1.16#

title