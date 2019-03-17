Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Adı, Kandil'in Çıkarı İçin Milli İradeye Pusu Kurmak Değil Mi?
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Video gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Video gösterimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)
Kaynak: AA