Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Adı, Kandil'in Çıkarı İçin Milli İradeye Pusu Kurmak Değil Mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Adı, Kandil'in Çıkarı İçin Milli İradeye Pusu Kurmak Değil Mi?

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Video gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Video gösterimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et