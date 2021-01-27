Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan"

27.01.2021 13:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi? Bay Kemal'in dönemi. Bunları yaşadık mı? Bu ülkede yaşadık. Ama Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları hatırlatmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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