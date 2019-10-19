Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar

19.10.2019 16:05

Kayseri'de Valiliğin düzenlediği toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sürerken Türkiye'ye yönelik atılan iftiralara ve ağır eleştilerle ilgili olarak, "Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.

Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.

Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.

Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.

Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.

Suriye'de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanlar mı bize zincir vuracakmış.

Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?

Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.

Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar"

Kaynak: AA