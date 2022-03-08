Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'ayçiçeği yağı yok'...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'ayçiçeği yağı yok' diyerek kampanya yürütüyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'ayçiçeği yağı yok' diyerek kampanya yürütüyorlar"
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel