Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Sahada Bize İstediklerini Yaptıramayınca Tıpkı Diploması Gibi, Tıpkı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Sahada Bize İstediklerini Yaptıramayınca Tıpkı Diploması Gibi, Tıpkı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar."

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