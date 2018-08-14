Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Sahada Bize İstediklerini Yaptıramayınca Tıpkı Diploması Gibi, Tıpkı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar."