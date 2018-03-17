Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar Batılı Dostlarımızın Onlara Verdiği Desteklerle Bu Tünelleri Açtılar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongresine katılma üzere gittiği Mardin'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakmasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bunlar Batılı dostlarımızın onlara verdiği desteklerle bu tünelleri açtılar. Bu tünellerde kamyon gidebiliyor düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz? Her türlü silah var, bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar."