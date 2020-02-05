Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"
05.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır"
Kaynak: AA