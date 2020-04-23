Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur." Kaynak: AA