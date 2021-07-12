Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödüllerin takdimi Hediye takdimi Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ödüllerin takdimi

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır" - Haberler
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