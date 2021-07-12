Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödüllerin takdimi Hediye takdimi Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ödüllerin takdimi
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı