11.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

Kaynak: AA