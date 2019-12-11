Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

11.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."

Kaynak: AA
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