Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."
11.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız."
Kaynak: AA