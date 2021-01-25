Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacak. Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır"
25.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta düzenlenen " Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni'ne" katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey