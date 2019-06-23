Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz."
Kaynak: AA
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