Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz."

Kaynak: AA
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