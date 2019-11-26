26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır."

Kaynak: AA