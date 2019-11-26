Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır.

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et