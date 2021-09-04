Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık."