Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar... - Haberler
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