Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Borisov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Borisov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Borisov ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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