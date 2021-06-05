Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.
Kaynak: Habermetre