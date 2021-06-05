Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.