Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi liderini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul etti.