Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi liderini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi liderini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi liderini kabul etti
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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