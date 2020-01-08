Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti - Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

08.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:20
Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. 'nın doğalgazını Türkiye ve 'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Borisov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler