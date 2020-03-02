Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

02.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, 'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti
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