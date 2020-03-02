Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
02.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.
Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kaynak: AA