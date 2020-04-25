Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Borisov görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA