Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

02.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında 'yı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.


İkilinin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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