Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

28.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib başta olmak üzere Suriye'deki krizinin ele alındığı görüşmede, son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.


Kaynak: DHA

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