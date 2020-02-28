Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

28.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib başta olmak üzere Suriye'deki krizinin ele alındığı görüşmede, son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

Kaynak: DHA