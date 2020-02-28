Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

28.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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