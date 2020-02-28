Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

28.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borisov'un görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

Kaynak: AA

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