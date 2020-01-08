: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

08.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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