Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin...

08.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ile Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi öncesinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden 'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler