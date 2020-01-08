Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

08.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılışının ardından, misafir ülkelerin liderleriyle yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Kabul basına kapalı bir şekilde gerçekleşiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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