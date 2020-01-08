Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi başladı.

08.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı ile Başbakanı Boyko Borisov görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden 'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA
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