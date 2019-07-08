- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 30 dakika sürdü.

Kaynak: İHA